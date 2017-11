Ex-autarca de Caracas foge da Venezuela

António Ledezma cumpria prisão domiciliária.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 11:17

O antigo presidente da câmara da capital da Venezuela, Caracas, António Ledezma, um dos líderes da oposição ao presidente Nicolás Maduro e que cumpria prisão domiciliária, conseguiu esta sexta-feira fugir do país. Ledezma, de 62 anos, conseguiu fugir para o país vizinho, a Colômbia, onde, segundo as autoridades locais, entrou legalmente.

A Migración de Colombia, o órgão oficial que rege as fronteiras colombianas, informou na tarde desta sexta-feira que Ledezma entrou no país após cumprir todas as formalidades migratórias de rotina. O antigo autarca de Caracas, advogado de profissão e que também já foi governador de província e senador, chegou à fronteira da Colômbia depois de atravessar sem ser importunado a ponte internacional que leva à cidade colombiana de Villa Del Rosário.

António Ledezma estava em prisão domiciliária no seu apartamento de Caracas desde Abril de 2015, depois de ter sido preso de madrugada no mesmo local em Fevereiro daquele ano pela polícia secreta ao serviço do ditador Maduro e levado para uma prisão política. Em Abril, por questões de saúde, foi autorizado a cumprir a prisão em casa, depois de ser operado a uma hérnia inguinal, mas respondia a um processo por suposta incitação à violência que poderia condená-lo a 16 anos de prisão por ter comandado manifestações contra Maduro em 2014.

De acordo com as informações disponíveis no final desta tarde, Ledezma não pretende ficar exilado na Colômbia. Ao que se sabe, ele pretende ir para a Espanha, onde vive a família, nomeadamente a esposa, Mitzy Capriles.