Ex-diretor de campanha de Trump entrega-se ao FBI em inquérito sobre a Rússia

Paul Manafort tinha ordens para se entregar. Fê-lo esta segunda-feira de manhã.

12:29

O antigo chefe de campanha de Donald Trump, Paul Manafort, entregou-se ao FBI esta segunda-feira de manhã, avança o NY Times.



Rick Gates, um colaborador de Manafort, foi igualmente notificado no âmbito da investigação à interferência russa nas eleições presidenciais de 2016 nos Estados Unidos.



As notificações correspondem às primeiras acusações formalizadas no âmbito daquela investigação, dirigida pelo procurador especial Robert Mueller.



As acusações não foram precisadas até ao momento.



Segundo a agência Associated Press, os dois deverão ser ainda hoje presentes a tribunal para serem formalmente acusados.



Segundo o New York Times, o nome de Rick Gates surge em documentos de empresas sediadas em Chipre através das quais Manafort terá recebido pagamentos provenientes da Europa de Leste.



Paul Manafort foi diretor da campanha eleitoral de Donald Trump até se demitir, em agosto de 2016, nomeadamente na sequência da divulgação de ligações com oligarcas ucranianos pró-russos.



A Casa Branca escusou-se até ao momento a fazer qualquer comentário.



Em atualização