Ex-conselheiro acusa filho de Trump de traição aos EUA

Steve Bannon diz que Donald Trump Jr manteve contactos "pouco patrióticos" com a Rússia.

O ex-conselheiro da Casa Branca, Steve Bannon, acredita que o filho de Donald Trump, Donald Trump Jr, manteve contactos "pouco patrióticos" com o Kremlin.



Numa obra que se prepara para publicar, o estratega da campanha de Trump admite que a investigação em curso à alegada interferência da Rússia nas eleições norte-americanas vai provar a "traição" de Trump Jr.



Donald Trump, por sua vez, não confere qualquer credibilidade às palavras do antigo conselheiro, garantindo que "Steve Bannon não tem nada a ver" com ele ou com a sua presidência.



"Quando foi despedido da Casa Branca não perdeu apenas o emprego, também perdeu a cabeça", disse Trump, em comunicado.