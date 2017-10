Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-escrava sexual mostra horrores que viveu

Jovem de 20 anos ficou com cicatrizes, nódoas negras e cortes no corpo.

03.10.17

Uma jovem de 20 anos natural da Bulgária mostrou os horrores pelos quais passou ao ser escrava sexual. Além das marcas psicológicas, a jovem, cujo nome não foi revelado, ficou coberta de cicatrizes e nódoas negras, sofrendo ainda com um lábio inchado e violentos cortes nas mãos, no abdómen e na cabeça.



Foi obrigada a caminhar nas ruas de Haia, na Holanda, a oferecer-se aos homens. De acordo com o jornal Metro, a jovem teve ainda de sofrer diversos espancamentos às mãos dos homens que a mantinham cativa.



A mulher foi levada para o país por um homem que lhe disse estar apaixonado e lhe prometeu uma vida melhor. "Quando chegou percebeu que teria de andar nas ruas com outra jovem búlgara e duas nigerianas", conta Norbert Ceipek que abriu uma organização sem fins lucrativos para ajudar as vítimas deste crime.



Depois de ter conseguido escapar, esta rapariga foi ajudada pela entidade. Agora, está a tentar juntar dinheiro para os tratamentos que ainda necessita.