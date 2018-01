Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-estrela porno despe-se durante talk show

Mulher de 32 anos deixou o público e o apresentador televisivo estupefactos.

Elena Berkova, uma ex-estrela porno russa, surpreendeu os telespetadores do programa televisivo 'Money Or Shame', quando despiu a parte de cima e ficou em topless em frente das câmaras e do público que se encontrava presente.



A atriz de 32 anos estava a conversar com o 'tio' Vitya, o apresentador do porgrama, emitido pelo canal russo TNT, quando decidiu ficar com os seios à mostra.







Os dois começaram por falar e discutir assuntos 'picantes'. A convidada falou abertamente e sem tabus sobre as diferentes posições sexuais e admitiu que tinha um fetiche por pés.



De seguida, a dupla começou a jogar um jogo, cujas regras ditavam que Elena tinha que despir uma peça de roupa de cada vez que Vitya acertasse numa resposta. No entanto, a ex-estrela porno adiantou-se e perguntou ao apresentador russo se o objetivo era conseguirem ver os seus seios, pois caso fosse, não precisvam de esperar até ao fim do jogo.



Inicialmente, Uncle pensou que a mulher estava a fazer bluff, até que esta decidi baixar a parte de cima do seu vestido para baixo, perante o olhar estupefacto do público e o constrangimento do apresentador.



Elena Berkova, também conhecida por Velvet Angel, trabalhou como modelo, cantora, apresentadora de televisão, para além da longa carreira que construiu na indústria de filmes para adultos.