Ex-estrela punk foge com o filho para a Síria e junta-se ao Daesh

Sally Jones quer regressar ao Reino Unido, contra a vontade do filho.

Sally Jones, uma antiga cantora de música Punk no Reino Unido, viajou para a Síria há três anos atrás com o filho de 12 anos, Jo-Jo, e o companheiro da altura, o jiadista Junaid Hussain.



Segundo o jornal The Sun, a artista de 50 anos quer regressar a Inglaterra, no entanto, o seu filho recusa-se a abandonar a Síria e os ideais do Daesh, ao qual se converteu totalmente.



O menino foi renomeado de Ham-za pelos combatentes do Daesh, que o estão a treinar para se tornar um deles.



Há rumores de que a criança já tenha executado prisioneiros ao lado dos extremistas islâmicos.



Junaid Hussain, o então companheiro da britânica terá morrido em 2015, vítima de um bombardeamento norte-americano no país.