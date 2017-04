Ex-europutado lança "maldição cigana" a eurodeputada da Liga Norte

O vice-presidente da União Romani Internacional e ex-eurodeputado espanhol Juan de Dios Ramírez-Heredia pediu este sábado uma "maldição cigana especial" para a eurodeputada italiana da extrema-direita Maria Bizzotto depois dos seus comentários racistas no Parlamento Europeu.



A deputada da Liga Norte propôs, esta semana, no PE que fosse instituído o dia internacional das "vítimas" do povo cigano.



"Pedi à minha avó que fizesse uma maldição cigana para atingir a eurodeputada Maria Bizzoto", escreveu Ramírez-heredia num comunicado, no qual também faz referência ao "alto índice de sucesso" das pragas da sua familiar.









Na segunda-feira, a União Romani Internacional pretende enviar uma carta ao presidente do PE, o italiano Antonio Tajani, onde indica os castigos que devem ser impostos à eurodeputada.



No Dia Internacional do Povo Cigano, Ramírez-Heredia reconheceu que gostaria de voltar a ser eurodeputado para ter de novo a "possibilidade de responder à infame deputada e desmontar os seus estúpidos e demagógicos argumentos".Na segunda-feira, a União Romani Internacional pretende enviar uma carta ao presidente do PE, o italiano Antonio Tajani, onde indica os castigos que devem ser impostos à eurodeputada.

