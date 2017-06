Ex-governador do Rio de Janeiro condenado a 14 anos por corrupção

O ex-governador do estado brasileiro do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho, foi condenado a 14 anos e dois meses de prisão por corrupção e branqueamento de capitais. A sentença foi proferida pelo juíz Sérgio Moro, de Curitiba, responsável pela operação anti-corrupção Lava Jato.

Sérgio Cabral, um dos nomes mais representativos do PMDB, o mesmo partido do presidente Michel Temer, está preso desde o ano passado no Rio de Janeiro. É também arguido noutros nove processos por corrupção. O ex-governante é acusado de comandar uma quadrilha que desviou dos cofres do estado dezenas de milhões de euros enquanto Cabral era governador daquele estado.

Além de Sérgio Cabral Filho, o juíz condenou outras duas pessoas, Wilson Carvalho, ex-secretário de governo, que está preso em Curitiba, a 10 anos de prisão, e Carlos Miranda, ex-sócio do antigo governante, que está preso no Rio, a 12 anos, pelos mesmos crimes. A mulher de Sérgio Cabral, Adriana Anselmo, que também era arguida no processo e que está em prisão domiciliária, foi absolvida por falta de provas, tal como Mónica Carvalho, mulher de Wilson Carvalho.

De governador com alta popularidade, principalmente após a criação, em 2008, de dezenas de UPP, Unidades de Polícia Pacificadora em favelas, que reduziram a violência no Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho passou a ser um dos maiores símbolos de corrupção no Brasil. As dezenas de jóias de altíssimo valor exibidas por Adriana Anselmo, pagas em dinheiro vivo por Sérgio Cabral com verbas desviadas do erário público, chocaram o Brasil, tal como as imagens do ex-governador em farras regadas a champanhe em hotéis de luxo em viagens pelo mundo pagas também com desvios até de verbas para áreas essenciais, como Educação, Segurança e Saúde.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito