Ex-jogador do Liverpool esconde carreira como ator porno

Jermaine Pennant foi ‘apanhado’ a fazer shows de sexo na Internet.

14:15

A antiga estrela da Premier League e ex-jogador do Liverpool Jermaine Pennant, mudou de carreira e é agora ator pornográfico, tendo sido ‘apanhado’ a protagonizar shows de sexo com a mulher na Internet.

O ex-avançado, de 35 anos, transmite sessões de sexo com a modelo Alice Goodwin, de 32, via webcam. Os espectadores têm de pagar cerca de 8 euros por minuto para verem os shows.

O futebolista, que também alinhou pero Arsenal e pelo Stoke City não mostra a cara nos vídeos, mas foi denunciado pelas tatuagens que tem em todo o corpo, em particular a que tem nos nós dos dedos. Ao que parece, Jermaine juntou-se à mulher, que faz shows para duas empresas, a BabestationCams e a Adultwork.

"Eu sabia que esta era a mulher dele, mas não esperava que ele se envolvesse nisto também. Ele chegou a jogar numa final da Champions. Caiu muito, não é o tipo que estejamos à espera de ver a fazer vídeos porno em direto a troco de dinheiro na Internet", escreve um utilizador nos comentários de um dos vídeos de Jermaine.

O futebolista tinha 15 anos quando assinou pelo Arsenal, em 1999, por mais de 2 milhões de euros, mas nunca chegou a brilhar em campo. A sua carreira sempre esteve envolta em polémica. Em 2005, chegou a entrar em campo com pulseira eletrónica, depois de ter sido libertado da prisão por um acidente resultado de condução sob efeito do álcool.

Alinhou também pelo Real Zaragoza, Stoke, pelos Wolves, Pune City, Wigan Athetic, entre outros. Mas os problemas com o álcool e com as autoridades ditaram que tenha acabado a carreira em clubes de segunda e terceira divisão. Atualmente jogava no Billericay, mas anunciou a saída do clube depois do jornal inglês The Sun ter revelado a carreira de ator porno do jogador.