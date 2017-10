Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-líder da extrema-direita alemã funda um novo partido

Frauke Petry anunciou formação do Partido Azul.

22:09

A antiga presidente da Alternativa para a Alemanha (AfD), partido da extrema-direita alemã que abandonou após o sucesso deste nas eleições legislativas, anunciou hoje a criação de uma nova formação, o Partido Azul.



"Veremos a que política os eleitores vão dar os seus votos em 2019 no Saxe e mais tarde em 2021 nas eleições legislativas", declarou Frauke Petry em entrevista ao grupo de jornais regionais Redaktionsnetzwerk.



A partir de novembro, pretende desencadear uma série de reuniões públicas em particular no seu bastião do Saxe, e de seguida no conjunto da Alemanha.



Eleita deputada nacional nas legislativas de 24 de setembro pela AfD, Petry abandonou o partido que codirigia no dia seguinte, para denunciar uma deriva política e uma radicalização ilustrada por declarações muito controversas sobre os crimes nazis e os muçulmanos.



A sua deserção surpresa da AfD ilustra as rivalidades internas permanentes num movimento criado em 2013 e que está dividido entre uma corrente nacional-liberal, em perda de velocidade, e uma outra, identitária e extremista, que parece ter ganho supremacia interna no decurso das eleições legislativas.



A AfD tornou-se no primeiro movimento de extrema-direita a entrar no Bundestag (parlamento) com 13% dos votos, tornando-se no terceiro partido no hemiciclo.