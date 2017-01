Ex-líder do Ku Klux Klan saúda posse de Trump

Mas Duke, que se assume como antissemita e negacionista do Holocausto, negou, afirmando que, embora aprecie as posições de Trump quanto à imigração, desaprovava o seu apoio a Israel.



Na campanha para as últimas presidenciais norte-americanas, a imprensa noticiou que Duke apoiava a candidatura de Donald Trump.Mas Duke, que se assume como antissemita e negacionista do Holocausto, negou, afirmando que, embora aprecie as posições de Trump quanto à imigração, desaprovava o seu apoio a Israel.Depois de críticas da candidata do Partido Democrata, Hillary Clinton, Donald Trump anunciou que recusou o apoio de David Duke.

O ex-líder do movimento supremacista e racista Ku Klux Klan (KKK) David Duke saudou hoje a tomada de posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos escrevendo no Twitter "Conseguimos!", noticiou a BBC."Conseguimos! Parabéns Donald J. Trump presidente dos Estados Unidos da América", escreveu Duke no Twitter cerca de dois minutos depois de o presidente eleito fazer o juramento.David Duke, 66 anos, liderou o movimento racista nacionalista e supremacista Ku Klux Klan nos anos 1970, abandonando-o uma década depois.