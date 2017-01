Ex-membro de campanha diz que mudanças de opinião de Trump são estratégia

As mudanças de opinião do próximo Presidente dos EUA têm deixado eleitores, especialistas, empresários e líderes mundiais confusos, sem saber se o empresário tem convicções em relação a estes temas, aprecia a polémica que se gera à sua volta ou apenas tenta fazer avançar a sua agenda.



Trump prometeu durante a campanha presidencial, por exemplo, que iria construir um muro entre os EUA e o México e que o país vizinho iria pagar a conta, mas em janeiro anunciou que os americanos teriam de arcar com os custos da obra e que seriam depois reembolsados.



Em relação ao sistema de saúde, disse que iria revogar completamente a reforma aprovada por Barack Obama, conhecida como Obamacare, mas depois da eleição disse que iria manter "os melhores aspetos" da lei, como as provisões que permitem aos jovens ser cobertos pelo seguro dos pais até aos 26 anos.



Em relação à NATO, uma aliança amplamente apoiada pelos líderes republicanos, disse na mesma entrevista que é "obsoleta" e que "é muito importante" para ele.



"Trump não é um político de carreira, mas conhece o jogo político muito bem", explicou Semião, dizendo que a relação com o Congresso "vai ser interessante [de acompanhar] porque numas áreas Trump vai cair à direita e noutras à esquerda da agenda ideológica" da maioria republicana.



Uma das qualidades que os eleitores de Trump mais apreciam no empresário é o facto de não ser um político. Essa inexperiência, acredita Semião, pode ter vantagens, como a tendência de forcar mudanças de forma mais rápida, mas também desvantagens.



"Há muitos egos no Congresso e no funcionarismo público. Aqueles que não gostam de Trump vão estar prontos para sabotar qualquer mudança. Vão existir tensões com alguns democratas, que o veem como um Presidente ilegítimo, e com alguns republicanos que não concordam com a sua agenda anti-classe política, que inclui limite de mandatos", conclui Semião



Um ex-membro da campanha do futuro Presidente norte-americano referiu que as mudanças de opinião de Donald Trump em temas como alianças internacionais e reforma do sistema de saúde são uma estratégia que vem desde a sua carreira empresarial."Vamos ter um modelo diferente com o Presidente Trump. Ele é um homem de negócios, alguém que faz acordos", explicou à Lusa Francisco Semião, que integrou a Coligação Nacional para a Diversidade da campanha presidencial do republicano.O luso-descendente, que dirige a National Organization for Portuguese Americans (NOPA), acredita que Trump segue uma estratégia de muitos negociadores: apresenta uma ideia radical, para negociar depois uma posição mais moderada.