Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-militar e guru do fitness é sucesso no Instagram

Alysia Macedo publica imagens sensuais e dos exercícios no ginásio.

19:01

Uma modelo fitness que também é ex-militar da Força Aérea norte-americana é um sucesso no Instagram. Os quase 200 mil fãs de Alysia Macedo, conquistados através de fotos em poses ousadas e sensuais, são 'presenteados' regularmente com atualizações da vida da jovem, agora com 28 anos.



Alysia tinha apenas 19 quando se alistou na Força Aérea. Desde então que tem colocado dezenas de imagens suas durante sessões de exercício. Agradece à vida militar tudo o que conseguiu conquistar: "Tive tudo o que sempre quis na vida e nunca me senti satisfeita. Queria ser independente, viajar pelo mundo e servir o meu país. Penso que todos deviam servir", revela, citada pelo The Sun.



Apesar de agora trabalhar como assistente de dentista, o ginásio continua a ser uma parte importante da vida de Alysia. "Acordo às 4 da manhã, vou ao ginásio das 5h às 6h30 e depois vou trabalhar das 7h30 às 16h30. Depois do trabalho vou mais duas horas ao ginásio", explica.



Além desta rotina, Macedo dá ainda palestras sobre prevenção contra a violência e a agressão sexual.