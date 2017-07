Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-ministro da Defesa de Israel acusa Netanyahu de corrupção em negócio de submarinos

Alegações respeitam à compra de mais três submarinos para substituir outros, envelhecidos.

Por Lusa | 13.07.17

Um antigo ministro da Defesa israelita acusou esta quinta-feira o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, de ser "corrupto" e considerou que se deveria demitir, devido a um eventual conflito de interesses relacionado com a aquisição de submarinos alemães.



Moshe Yaalon, um forte crítico do governo de Netanyahu, afirmou esta quinta-feira à estação televisiva Channel 10 TV que, enquanto ministro da Defesa, foi marginalizado do negócio, que só avançou depois de Netanyahu o ter afastado no último ano.



David Shimron, primo e advogado pessoal de Netanyahu, tem estado a ser questionado pela polícia, depois de ter sido revelado que representou a empresa alemã envolvida no negócio, que atingiu o valor de 1,5 mil milhões de dólares (1,3 mil milhões de euros).



Tanto Netanyahu como Shimron negaram qualquer prática errada.



Israel encomendou seis submarinos à Alemanha nas últimas duas décadas, com o último a dever ser entregue em 2018.



As alegações respeitam à compra de mais três submarinos para substituir outros, envelhecidos.