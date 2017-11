Ex-ministro de Temer preso por corrupção exige saber quem o denunciou

Pedido inusitado de Geddel Vieira Lima, ex-ministro de articulação política do presidente brasileiro.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 15:18

Num pedido inusitado nos meios jurídicos e de investigação policial brasileiros, o ex-ministro de articulação política do presidente Michel Temer, Geddel Vieira Lima, preso por corrupção, recorreu ao Supremo Tribunal Federal, STF, para saber quem o denunciou. Geddel, um dos políticos mais próximos de Temer, de quem é amigo há décadas, foi preso pela segunda vez em setembro, depois de a Polícia Federal, após uma denúncia anónima, ter encontrado 13,7 milhões de euros em dinheiro vivo dentro de caixotes num apartamento na cidade de Salvador, emprestado ao ex-ministro.

No requerimento enviado ao STF, o advogado de Geddel, Gamil Foppel, solicita ao tribunal que obrigue a Polícia Federal a revelar o número de telefone de onde partiu a denúncia e a quem esse número pertence. Geddel também exige saber quem foi o agente que atendeu a chamada, bem como outras informações sobre as circunstâncias que fizeram desencadear a operação "Tesouro Perdido", que levou à invasão do apartamento e a localização do dinheiro, cuja origem até agora o antigo ministro não explicou.

Perguntado por repórteres sobre o motivo de querer saber a identidade de quem denunciou Geddel ou, ao menos, a do dono do telefone de onde a chamada foi feita, dados classificados pelo causídico na petição ao tribunal como "absolutamente essenciais", Foppel recusou responder. Através de comunicado, ele afirmou apenas que é direito do seu cliente conhecer todos os detalhes relativos ao processo e que as forças policiais brasileiras, ao contrário de jornalistas, não têm o direito de manter o sigilo das suas fontes.

Geddel Vieira Lima foi forçado a deixar o governo do amigo Michel Temer após um escândalo denunciado por outro ministro, o da Cultura, Marcelo Calero, de que Geddel o pressionava a aprovar a construção de um edifício residencial de alto luxo numa área histórica de Salvador, onde o então titular da articulação política do governo alegadamente ia receber um apartamento.



Preso algum tempo depois e acusado por "arrependidos" que passaram a colaborar com a operação anti-corrupção Lava Jato de ser um intermediário no recebimento de "luvas" pelo próprio Temer, Geddel foi beneficiado assim mesmo com o direito a prisão domiciliária mas, após a descoberta da fortuna inexplicada, voltou para a Penitenciária da Papuda, em Brasília.

Antes deste inusitado pedido, Geddel já tinha protagonizado outro episódio incomum. Ele pediu (e não conseguiu) para voltar a cumprir a prisão preventiva em casa, sob a também inusitada alegação de que presos pertencentes a uma fação criminosa de Brasília estariam a preparar-se para o transformarem em escravo sexual dentro da prisão.