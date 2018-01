Ex-miss Gretchen Carlson é a nova líder do Miss América

Concurso de beleza dos EUA elegeu como presidente a ex-miss de 1989, Gretchen Carlson.

A organização do concurso de beleza norte-americano "Miss América", um dos programas mais vistos dos Estados Unidos, anunciou esta segunda-feira a subida de Gretchen Carlson, ex-miss, ao cargo de presidente do conselho de administração, substituindo assim Josh Randle.

Esta mudança surge após ter sido exposta, pelo Huffington Post, uma troca de e-mails entre Josh Randle, Sam Haskell e Lynn Weidner, nos quais teciam comentários negativos em relação às ex-participantes do concurso. Os três membros da organização demitiram-se poucos dias depois, em dezembro do ano passado.

"Todos ficamos abalados pelos acontecimentos dos últimos dias", começou por referir a miss de 1989 num comunicado emitido pela organização do evento. Esta considerou que os recentes acontecimentos em torno da administração não foram fáceis de digerir "para as pessoas que amam este programa."

A Carlson juntam-se as também ex-misses Laura Fleiss, 2012, Heather Henry, 2000, e Kate Shindle, 1998, no painel de administração da organização sem fins lucrativos.

Ao longo dos anos, Gretchen Carlson tem vindo a manter uma voz ativa no campo dos direitos das mulheres. Em 2016, a ex-apresentadora do canal televisivo norte-americano Fox News, processou, o até então, presidente da mesma estação, Roger Ailes, por assédio sexual.



O produtor de televisão acabou por sair da estação em julho do mesmo ano.