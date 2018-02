Ex-modelo português encontrado morto no metro de Londres

Homem com cerca de 40 anos era sem-abrigo.

Um homem foi encontrado morto na quarta-feira na estação de metro de Westminster, em Londres. Segundo uma associação de caridade local, a vítima, um sem-abrigo, trata-se de um antigo modelo português que estava agora a tentar arranjar trabalho como empregado de mesa.

Em comunicado, a associação Connection at St Martin’s não revela o nome do homem mas explica que o ajudava e que se tinha candidatado a um emprego na semana passada. Tinha estado "algum tempo" acolhido nas instalações daquela associação e vivia "em circunstâncias complexas".

As autoridades inglesas foram alertadas para a presença de um corpo na estação de metro pelas 7h15 locais. O sem-abrigo foi encontrado morto junto a uma das saídas. A Polícia Metropolitana de Londres está a investigar o caso.

A morte do português está a gerar polémica e a servir de alerta para o problema dos sem-abrigo no Reino Unido. Jeremy Corbin líer do Partido Trabalhista, deixou um ramo de flores junto ao local com um cartão onde se lê: "Isto nunca devia ter acontecido. Como uma nação temos que aprender a ignorar. Descansa em paz".

"Todo o sem-abrigo é filho, irmão ou pai de alguém. Este homem tinha forças e talentos e capacidades, mas também teve problemas que o puseram numa situação mais complicada. O apoio mostrado pelos cidadãos para esta situação tem sido comovente", afirma Pam Orchard, diretora executiva da associação.