Morreu Roman Herzog, ex-presidente da Alemanha

O ex-presidente alemão Roman Herzog, que promoveu a reforma económica da Alemanha nos anos 1990 e insistiu na importância de lembrar o Holocausto, morreu aos 82 anos.



O atual presidente, Joachim Gauck, anunciou esta terça-feira a morte, sem dar pormenores.



Numa mensagem à viúva de Herzog, o presidente descreveu o ex-chefe de Estado como "uma personalidade distinta" que "defendia a prontidão para a reforma e ao mesmo tempo a preservação do que já fora tentado e testado".





Antes de ser eleito presidente, em 1994, quatro anos após a reunificação da Alemanha, Herzog foi juiz presidente do mais alto tribunal do país.Foi um dos primeiros líderes a abordar a resistência da Alemanha à reforma e a crescente estagnação económica no final dos 16 anos de mandato do chanceler Helmut Kohl.Nessa altura, a Alemanha tinha taxas de desemprego de dois dígitos e o seu mercado de trabalho era considerado demasiado inflexível.