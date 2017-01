Ex-presidente da Volkswagen com pensão diária de 3 100 euros

Martin Winterkorn, antigo presidente do Conselho de Administração da Volkswagen





A reforma de Winterkorn, que é equivalente a 70% da sua remuneração base, ascende a 1,2 milhões de euros por ano, ou seja 3.100 euros diários, segundo a agência Efe.Outros membros da administração da Volkswagen também têm direito a pensões de reforma similares.

Martin Winterkorn, antigo presidente do Conselho de Administração da Volkswagen, que se demitiu há mais de um ano devido ao escândalo das emissões poluentes, terá uma pensão de 3.100 euros diários.Apesar da sua demissão dias depois de ser conhecido o caso da manipulação de emissões poluentes em veículos diesel, em setembro de 2015, o contrato de Winterkorn terminou em finais do ano passado.Agora Winterkorn, de 69 anos, terá direito a uma elevada pensão, como já se depreendia do relatório anual de 2015 da Volkswagen.