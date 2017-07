Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-presidente do Caja Madrid encontrado morto

Miguel Blesa tinha 69 anos.

10:37

Miguel Blesa, ex-presidente do Caja Madrid, foi encontrado morto esta quarta-feira, em Espanha.



Foi encontrado já sem vida, com uma bala no peito, numa herdade em Córdoba, Andaluzia, conforme avança o jornal espanhol El País.



Blesa tinha sido condenado a seis anos de prisão, em março, no âmbito de um processo de fraude fiscal. Porém, encontrava-se em liberdade.



Ainda não há certezas das causas da morte.