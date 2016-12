Ex-Presidente israelita condenado por violação vai ser libertado

"Hoje, essa jornada chegou ao fim com uma decisão fundamentada da comissão", reforçou.O Ministério Público israelita solicitou, no entanto, um adiamento de uma semana para estudar a possibilidade de recorrer da decisão da comissão de indultos.Esta foi a terceira vez que a comissão analisou um pedido de indulto por parte dos advogados de Katzav.O caso de Moshe Katsav foi um dos maiores escândalos da história judicial e política de Israel e as acusações de agressões sexuais desencadearam a renúncia do político da Presidência israelita.Moshe Katsav foi o oitavo Presidente de Israel, tendo exercido o cargo desde 2000 até 29 de junho de 2007, altura em que renunciou.