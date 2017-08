Ex-presidiário arranja emprego e desiste de remover tatuagem

Mark tem a palavra "Devastado" a cobrir-lhe metade da cara.

Mark Cropp, o ex-presidiário australiano que se queixou de não conseguir arranjar emprego devido a uma tatuagem que lhe cobria metade da cara, desistiu de a remover. Uma clínica de Auckland chegou mesmo a oferecer a remoção da palavra "DEVAST8" – "Devastado", em português – mas Cropp negou a hipótese de continuar o tratamento após a primeira sessão.



A decisão foi tomada após o jovem ter conseguido encontrar um emprego. Mark contou ao jornal australiano Herald Focus que "não quis continuar a remoção [da tatuagem]" porque "apenas queria o emprego". Agora que o tem, quer-se "habituar" aos novos horários e à nova vida e está "muito ocupado" para pensar na cirurgia.



Mark ficou famoso depois de ter escrito na página de Facebook de uma empresa de Auckland que ajuda a encontrar trabalho que estava a ter dificuldades em ter oportunidades devido à tatuagem.



Detido com 17 anos, o jovem australiano foi acusado de ter apontado uma faca a um homem que estava a visitar a cidade de Nelson, na Austrália.



Cropp assumiu o crime mas justificou, em tribunal, que apenas o tinha cometido porque a namorada estava grávida e o casal não tinha dinheiro. "Tornei-me assim porque não cresci com os meus pais e tinha sempre álcool e drogas à minha volta. Então fiz-me um criminoso. Ir para a prisão abriu-me os olhos", revelou citado pelo jornal Herald.



O jovem revela que, no início, programou apenas um pequeno desenho na cara mas, com o álcool, "as coisas ficaram descontroladas".