Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-presidiário com tatuagem na cara arranja emprego

Australiano afirmou que já tinha negado propostas por esperar "a certa".

20:18

Mark Cropp, o australiano de 19 anos que em julho do ano passado foi notícia por ter a palavra 'devastado' tatuada na cara e por esta o estar a impedir de arranjar trabalho, conseguiu finalmente um novo emprego.



Na semana em que fez correr muita tinta no seu país, Mark rejeitou 45 propostas por estar à espera da "certa". Encontrou um emprego um mês depois mas a busca prosseguiu. Agora, parece que chegou o trabalho que o faz feliz: o jovem está a controlar o trânsito da sua cidade há cerca de seis semanas, avança o Daily Mail Australia.



Mark cumpriu três de prisão por assaltar um turista. Numa noite em que bebeu álcool feito na prisão, a partir de maçã fermentada, açúcar e pão, o jovem fez uma tatuagem na cara onde se pode ler "DEVAST8" – "Devastado", em português.



Detido com 17 anos, o jovem australiano foi acusado de ter apontado uma faca a um homem que estava a visitar a cidade de Nelson.



Cropp assumiu o crime mas justificou, em tribunal, que apenas o tinha cometido porque a namorada estava grávida e o casal não tinha dinheiro.



O jovem tem agora uma nova oportunidade para recompor a sua vida, não pretendendo remover a tatuagem.