Ex primeiro-ministro croata condenado a 4 anos e meio de prisão por peculato

O antigo chefe do Governo rejeitou as acusações e assegura que se trata de uma montagem criada pela chantagem dos investigadores fiscais sobre Fiolic e Cobankovic, segundo reporta a agência espanhola Efe.Sanader terá que cumprir a pena de prisão se a sentença for confirmada por um tribunal de segunda instância, que vai analisar o recurso interposto pela defesa.Este é o terceiro julgamente por corrupção contra Sanader desde que saiu do poder, em 2009.

O antigo primeiro-ministro conservador croata Ivo Sanader foi esta sexta-feira condenado a quatro anos e meio de prisão e obrigado a devolver ao Estado 2,3 milhões de euros por peculato, cometido em 2009.De acordo com a sentença de um tribunal provincial de Zagreb, Sanader prejudicou o Estado ao comprar um edifício por um preço inflacionado para o Ministério da Agricultura através de uma empresa do então deputado Stjepan Fiolic, também da conservadora União Democrática Croata, a que Sanader presidia.Através desta operação, segundo a sentença, Sanader recebou um suborno de 17 milhões de kunas, cerca de 2,3 milhões de euros, o mesmo acontecendo com o então ministro da Agricultura, Petar Cobankovic.