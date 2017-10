Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-primeiro-ministro do Paquistão acusado de corrupção no caso 'Papéis do Panamá'

Acusações surgiram na sequência da análise de milhares de documentos ligados a uma empresa de advogados panamiana.

Por Lusa | 10:12

O antigo primeiro-ministro do Paquistão Nawaz Sharif foi indiciado com acusações de corrupção extraídas do caso que ficou conhecido como "Papéis do Panamá", disse esta quinta-feira fonte do Tribunal de Contas local.



Segundo a fonte, a mesma acusação recaiu também sobre a sua filha e genro.



Um dos advogados do antigo chefe de Governo paquistanês, atualmente em Londres, entregou já uma declaração ao tribunal, em que defende a inocência de Sharif, bem como a de Maryam Sharif (filha) e de Mohammad Sfadra (genro).



As acusações surgiram na sequência da análise de milhares de documentos ligados a uma empresa de advogados panamiana, em que os investigadores afirmam que a família de Sharif detém bens financeiros, acusações que a família nega, reafirmando que "nada de mal foi feito".



O futuro político de Sharif tem estado num impasse desde julho último, quando o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) paquistanês o considerou "inapto" para o exercício de funções políticas.