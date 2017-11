Ex-secretário de Estado de Passos Coelho acusado de enviar fotos do pénis a jornalista

Bruno Maçães, ex-secretário de Estado dos Assuntos Europeus do Governo de Passos Coelho, está a ser acusado de assédio sexual na rede social Twitter por parte de Lily Lynch, jornalista norte-americana e co-fundadora do site Balconist. Lynch afirma que o ex-secretário de Estado lhe enviou fotografias do pénis, pelo que teve que o bloquear naquela rede social.

"Uma total aberração. Há tantos destes. Ele enviou-me uma ‘dick pic’ [fotografia do pénis] e eu bloqueei-o. Depois enviou-me um email a perguntar por que o tinha bloqueado lol", escreve Lily Lynch no Twitter.

A jornalista não divulgou as fotografias íntimas mas revelou várias conversas que teve com Bruno Maçães e que o teor diz deixar à imaginação de quem lê. "Se alguma vez publicarem as nossas mensagens, o que será da minha carreira política. Terei que dizer que foi conversa de balneário", escreveu o ex-secretário de Estado nas mensagens para a jornalista, enviadas em outubro de 2016.

Na publicação de Lily Lynch, Bruno Maçães já publicou outras conversas entre os dois para enquadrar a situação. A jornalista responde: "Bruno és uma aberração de m****. Eu bloqueei-te por uma razão. Deixa-me em paz".



Noutra conversa partilhada pela jornalista norte-americana, Bruno Maçães propõe dar-lhe "palmadas no colo" enquanto discutem "o separatismo russo". A jornalista, conhecida pela cobertura que fez na altura da tensão nos Balcãs, nasceu na Califórnia e vive atualmente em Belgrado.





Numa das fotografias publicadas por Bruno Maçães, a jornalista envia uma fotografia de um gato com a legenda "My pussy" (trocadilho entre gatinha e o calão inglês para vagina).







alright while we're talking about politicians... when you're the (now former) Minister of EU Affairs of Portugal, don't send constant messages like this (everything else and in between omitted.. use your imagination). pic.twitter.com/EyKVu0fsCS