Ex-treinador condenado a 30 anos de prisão por abuso sexual de menores

Barry Bennell, de 64 anos, é ex-treinador do Crewe e 'olheiro' do Manchester City.

O ex-treinador de futebol inglês Barry Bennell foi esta segunda-feira condenado por um tribunal de Liverpool, em Inglaterra, a 30 anos de prisão por abuso de 12 jovens futebolistas.



Barry Bennell, de 64 anos, ex-treinador do Crewe e 'olheiro' do Manchester City, foi condenado no tribunal de justiça de Liverpool por 50 delitos sexuais infantis cometidos entre 1979 e 1991.



"Você [Barry Bennell] foi o diabo encarnado. Roubou a infância e a inocência de crianças para satisfazer a sua própria perversão", disse o juiz Clement Goldstone ao ex-treinador.



Bennell, condenado anteriormente em três sentenças de prisão por ofensas contra crianças, tinha sido declarado culpado na quinta-feira por um júri de 11 pessoas. Seis dos veredictos foram por maioria de 10-1 e um outro foi unânime.



Já na terça-feira, o antigo treinador tinha sido considerado culpado de 36 acusações de abuso sexual a dez jovens jogadores. Antes do julgamento, o ex-técnico de camadas jovens declarou-se culpado de sete acusações de assalto indecente envolvendo três rapazes.



Barry Bennell treinou equipas jovens de vários clubes ingleses, incluindo o Crewe Alexandra (agora na quarta dvisão), Manchester City e Stoke City.



O escândalo da pedofilia no futebol Inglês eclodiu em meados de novembro de 2016, depois de revelações de um ex-jogador do clube Crewe Alexandra, que relatou o seu calvário ao jornal The Guardian.