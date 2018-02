Excesso de exercício físico mata rapaz de 15 anos

Promessa do ciclismo britânico teve vários ataques cardíacos devido a grandes descargas de adrenalina.

Charlie Craig, de 15 anos, morreu após uma sequência de ataques cardíacos. O rapaz ambicionava ir às Olimpíadas de ciclismo e acredita-se que o treino intenso seja responsável pela morte em Derby, Inglaterra.

O jovem foi encontrado inanimado na cama pela mãe, Sarah Craig, que estranhou o atraso do jovem para as aulas. O médico legista responsável pela autópsia de Charlie, desconfia que as paragens cardíacas tenham sido causadas por níveis elevados de adrenalina devido aos intensos treinos de ciclismo.

Os pais, Sarah e Nick Craig, afirmam numa entrevista ao jornal The Sun, que o comportamento do filho não se alterou e não recordam qualquer cansaço físico que levantasse preocupação. Embora o pai e o irmão mais velho tenham problemas de coração, o rapaz nunca realizou exames por ser demasiado novo.

Charlie ambicionava seguir os passos do pai, profissional de ciclismo.