Execução cancelada nos Estados Unidos por não encontrarem uma veia

Alva Campbell foi condenado à pena de morte por ter morto um jovem de 18 anos, em 1997, num caso de 'carjacking'.

Por Lusa | 22:05

A execução de um homem de 69 anos em Ohio, nos Estados Unidos, foi esta quarta-feira cancelada e adiada para 5 de junho de 2019, depois de as autoridades não terem conseguido encontrar uma veia para administrar as drogas letais.



O diretor do estabelecimento prisional de Ohio, Gary Mohr, cancelou a execução de Alva Campbell depois de os responsáveis pela execução terem procurado, durante 25 minutos, uma veia no homem que tem diversos problemas de saúde.



O governador do Ohio, John Kasich, marcou a nova data para a execução para o dia 05 de junho de 2019.



Esta foi apenas a terceira vez que uma execução nos Estados Unidos foi cancelada, depois do procedimento ter começado.



