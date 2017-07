Executado por violar e matar enteada bebé

Menina de três anos tinha 139 hematomas no corpo.

Depois de quase 24 anos no corredor da morte, Ronald Philips de Akron, no Ohio, foi executado esta quinta-feira. O homem foi condenado à morte depois de, em 1993 ter violado a enteada de três anos, matando-a à pancada em seguida.

O homem, de 43 anos, tinha 19 na altura dos crimes. Com o consentimento da namorada, a mãe da pequena Sheila Marie Evans, o homem violava e agredia a menor regularmente. As autoridades encontraram a menina morta com 139 hematomas por todo o corpo. A autópsia apurou que apenas 10 dos ferimentos não tinham sido infligidos naquele dia.

A mãe da criança, que vivia com o criminoso, foi condenada a 13 anos de prisão, mas morreu encarcerada em 2008, vítima de cancro.

As últimas palavras de Ronald Philips foram dirigidas à família de Sheila. "Sinto muito que tenham vivido tanto tempo com as consequências das minhas horríveis ações. Todos estes anos tenho rezado para que me perdoem e peço-vos que me desculpem e que tenham misericórdia. A Sheila Marie não merecia o que lhe fiz. Sei que está com Deus e que já não sofre mais. Peço desculpa a cada um de vós pela dor que vos infligi", disse o homem.



Homem só mostrou remorsos no momento da execução

Até ao momento da execução, Ronald nunca tinha manifestado remorsos pelos crimes macabros pelos quais foi condenado mas, após a morte do criminoso, no estabelecimento prisional no sul de Ohio onde estava preso, a advogada do homem afirmou que este tinha consciência "dos crimes horríveis que tinha cometido" e que "tinha crescido e mudado, era um homem bom, compassivo, com remorsos e que refletia nas suas ações".

"à minha família, obrigada pelo vosso apoio e fé. Bendito seja o Senhor. Amém. Amo-vos a todos e que Deus vos abençoe. Obrigado", disse o homem antes de morrer por injeção letal, pelas 10h00 desta quinta-feira.

A meia-irmã de Sheila, que assistiu à execução defende que "Deus pode ter perdoado o que ele fez", mas assume que a família dificilmente conseguirá. "É muito tempo para dizer finalmente adeus a um homem que nos tirou tudo. A Sheila estava apenas a começar a vida dela quando ele lha roubou", conclui a mulher a um jornal local.