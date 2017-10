Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Executivo de Rajoy estuda opções para responder à Generalitat

Presidente do governo regional assumiu o "mandato do povo" para que a Catalunha seja um "Estado independente".

09:49

O Executivo espanhol estuda "todas as opções" para responder à situação na Catalunha na sequência das declarações do presidente do governo regional que assumiu o "mandato do povo" para que a Catalunha seja um "Estado independente".



"O governo está reunido e está a estudar todas as opções", disse uma fonte governamental à Agência France Press.



Entretanto, a vice-presidente do Executivo, Soraya Saenz de Santamaria já tinha mencionado a reunião do Executivo afirmou que o presidente do governo regional catalão "não sabe onde está, para onde vai e que não sabe com quem vai".