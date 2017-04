Executivo do Spotify entre as vítimas do atentado em Estocolmo

Chris Bevington, executivo da plataforma de streaming de música Spotify, foi uma das vítimas mortais do ataque terrorista da passada sexta-feira, na Suécia.



Era responsável pelas parcerias globais, tinha 41 anos e era britânico. Mudou-se para a Suécia com a família e trabalhava há cinco anos para o Spotify.



A informação foi confirmada por um dos fundadores da empresa, Daniel Ek que, via Facebook, fez saber que estava "devastado" com a notícia e que ia ajudar a família de Christ Bevington.





O britânico foi uma das quatro vítimas mortais do ataque de sexta-feira em Estocolmo, em que um homem de 39 anos usou um camião para investir contra a multidão numa movimentada rua da capital sueca. Para além dos quatro mortos há, ainda, a lamentar quinze feridos.





