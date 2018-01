Exército alemão registou 234 queixas de assédio e violência sexual

Entre os casos denunciados, destacam-se 14 de violação ou tentativa de violação.

Por Lusa | 10:09

O exército alemão registou no ano passado 234 queixas de assédio e violência sexual entre as suas fileiras, um aumento de 80% relativamente a 2016, segundo notícias divulgadas este sábado nos jornais do grupo Funke.

Entre os casos denunciados, destacam-se 14 de violação ou tentativa de violação, três vezes mais do que no ano anterior, de acordo com os dados do exército a que os jornais tiveram acesso.

Um porta-voz do Ministério da Defesa alegou que o aumento do número de casos se deve a um "aumento da sensibilidade para o problema" e à revisão dos casos já denunciados.