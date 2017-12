Exército assume segurança de Estado brasileiro onde a polícia está em greve

Agentes recusam sair das unidades para fazer a segurança nas ruas.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 16:48

O Exército assumiu este sábado oficialmente o comando da segurança pública do estado brasileiro do Rio Grande do Norte, no nordeste do país, onde a polícia está aquartelada desde o passado dia 19, recusando sair das unidades para fazer a segurança nas ruas. O decreto do governador do estado, Robinson Faria, passando o comando da segurança, que é estadual, para o Exército, uma força federal, foi publicado este sábado no Diário Oficial do Estado e entrou imediatamente em vigor.

Pelo decreto, válido até ao próximo dia 12 de Janeiro, o general de brigada Ridauto Lúcio Fernandes, comandante das tropas enviadas pelo governo central, passa a ser o comandante em chefe de todas as forças de segurança regionais, com plenos poderes. Apesar disso, o alto comando militar afirmou em comunicado que não se trata de uma intervenção na polícia, menos ainda contra a polícia, e sim de uma forma de centralizar e sincronizar acções que garantam a segurança da população.

A pedido de Robinson Faria, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, autorizado pelo presidente Michel Temer, determinou esta sexta-feira o envio de 2000 militares federais para o Rio Grande do Norte. Na noite de sexta já chegaram àquele estado 720 militares federais, e os restantes chegam até este domingo.

Desde que a Polícia Militar, responsável pela segurança pública, decidiu dia 19 não sair dos quartéis em protesto contra as precárias condições de trabalho e os vários meses de ordenado em atraso, uma gigantesca vaga de violência tomou conta do estado, principalmente da região de Natal, a capital regional, e de Mossoró, a segunda maior cidade estadual. Só na área metropolitana de Natal, que inclui a famosa Praia da Pipa, muito freqüentada por europeus, desde o início da paralisação já ocorreram mais de 500 roubos, arrombamentos e assaltos, e dezenas de homicídios.

Sem a polícia nas ruas, criminosos assaltam à vontade todo o tipo de comércio, principalmente lojas de electrodomésticos e de equipamentos electrónicos, e facções rivais aproveitam para atacar umas às outras, tentando conquistar territórios e o controlo do tráfico de droga. A população vive em permanente pavor, trancada dentro de suas casas e, mesmo assim, temendo invasões, e os próprios turistas evitam sair dos hotéis depois de criminosos armados terem realizado vários arrastões em praias de Natal, num dos quais, quinta-feira, esfaquearam turistas argentinos.