Explorador desaparecido na floresta encontrado com vida

"Não tentem resgatar-me, por favor, nunca me vão encontrar...", foi a última publicação de Benedict no Twitter.

10:25

Benedict Allen, que tinha desaparecido na floresta na Papua-Nova Guiné, foi encontrado com vida. A notícia foi avançada pela BBC, que diz ter avistado o produtor de documentários do canal britânico "vivo e bem", perto de um aeródromo.



Frank Gardner, especialista em segurança da televisão pública, revelou que Allen terá pedido para ser resgatado e que os esforços já estavam a ser realizados para o ajudar.



Allen, de 57 anos, estava a viajar sozinho para tentar encontar a tribo de Yaifo, que conheceu há 30 anos. O explorador deveria ter regressado a casa a 13 de novembro, mas não terá embarcado no voo e faltou às conferências marcadas, o que gerou procupação por parte da família, que deu o alerta às autoridades.



Na última publicação que tinha deixado no Twitter, o homem dizia estar a caminho do aeroporto de Heathrow para iniciar a viagem e que podia estar ausente algum tempo: "Não tentem resgatar-me, por favor, nunca me vão encontrar..."





Marching off to Heathrow. I may be some time (don't try to rescue me, please - where I'm going in PNG you won't ever find me you know...) pic.twitter.com/BmH1DKdheS — Benedict ALLEN (@benedictallen) October 11, 2017

















