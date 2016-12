Explosão causa 12 feridos junto a igreja católica filipina

A cidade localiza-se na ilha filipina de Mindanau, onde reside uma minoria muçulmana e se regista há décadas uma rebelião armada, noticiou a agência AFP.



"Todas as vítimas sofreram ferimentos leves, exceto por uma mulher que foi gravemente ferida num pé", disse o porta-voz da polícia local, o superintendente Romeo Galgo, acrescentando que, entre os feridos, está um agente policial.

Uma explosão hoje junto a uma igreja católica no sul das Filipinas destruiu um carro da polícia e causou 12 feridos, disseram as autoridades filipinas.A explosão atingiu os fiéis que chegavam para uma a missa de Natal no santuário arquidiocesano de Santo Niño (Menino Deus), na cidade de Midsayap, a cerca de 900 quilômetros a sul de Manila, informou a Polícia.As autoridades não referiram qualquer responsável pela explosão que, segundo a polícia, foi causada por um explosivo não especificado.