Explosão em metro na Suécia faz dois feridos

Autoridades estão a investigar o caso.

11:17

Uma explosão de uma bomba na estação de metro Vårby gård, em Estocolmo, Suécia, provocou dois feridos.

O alerta foi recebido pelas autoridades às 11h07 locais (10h00 em Lisboa).



Segundo o jornal sueco "SVT Nyheter" duas pessoas - um homem de 60 anos e uma mulher de 45 - ficaram feridas e foram transportados para o hospital.

"Alguém usou algum tipo de explosivos. Não sabemos mais do que isso. A polícia está a trabalhar em conjunto com os socorristas", disse um bombeiro ao site sueco.



As autoridades criaram um perimetro de segurança no local. A equipa de especialistas de explosivos está a caminho do local.