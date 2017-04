Explosão de bomba mata 20 pessoas na Somália

A bomba, que estava enterrada ao lado da estrada, atingiu o veículo próximo da localidade de Golweyn, destruindo-o quase todo, disse Abdullahi.Não houve reivindicação imediata do atentado.O grupo somali Al-Shabab reclama ter o controlo de partes da região da Baixa Shabelle, que tem sido o foco dos esforços de contenção destes milicianos por parte dos 22 mil efetivos que compõem o contingente militar multinacional da União Africana.A área onde a bomba explodiu é muito disputada.O Al-Shabab, que está associado à Al-Qaida, usa com frequência o método de enterrar bombas ao lado das estradas.Os civis têm sido vítimas frequentes neste país, que tem vivido no caos há muito tempo.Atualmente, centenas de milhares estão a fugir a uma seca, que ameaça cerca de metade da população do país, que é de 12 milhões.O recém-eleito Presidente, o somali-norte-americano Mohamed Abdullahi Mohamed, que foi eleito em fevereiro, prometeu fazer da segurança uma prioridade, apesar de o governo central estar a procurar afirmar-se além da capital e de algumas outras áreas urbanas.