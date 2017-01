Explosão de carro armadilhado causa pelo menos 43 mortos

As equipas de socorro estão a auxiliar os feridos, cujo número não foi possível precisar.A explosão causou ainda diversos estragos materiais no local do atentado.A 13 de outubro passado, duas pessoas morreram e várias outras ficaram feridas quando um outro carro armadilhado explodiu junto a uma estação naquela localidade junto à fronteira com a Turquia.Um mês depois, outras 13 pessoas morreram, a maioria combatentes do movimento oposicionista Nuredin al Zini, de tendência islâmica, durante um atentado ocorrido junto a uma das suas bases em Azaz.