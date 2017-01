Explosão de carro armadilhado faz pelo menos 11 mortos

A explosão também causou estragos avultados em casas e lojas dos arredores, no bairro de Al Imara, que costuma ter muito movimento de pessoas e de veículos, acrescentou a SANA.



Em maio, a localidade de Yabla foi sacudida por quatro explosões que mataram 45 pessoas, segundo as autoridades sírias. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que morreram nesses atentados 97 pessoas e não 45.



O grupo terrorista Estado Islâmico (EI) reivindicou os atentados de maio através da agência de notícias Amaq, vinculada ao grupo.



Até ao momento nenhuma fação reivindicou a autoria do ataque de hoje. Yabla fica na região da Síria onde reside a minoria alauita.



Yabla também fica perto da base aérea de Hmeimim, usada pela aviação russa para lançar as missões de bombardeamento em território sírio.



Pelo menos onze pessoas morreram e 35 outras ficaram feridas na explosão de um carro armadilhado na localidade síria de Yabla, perto da cidade de Latakia (norte), controlada pelas forças governamentais.A informação sobre o número de vítimas mortais é da agência de notícias oficial síria SANA. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), organização com sede no Reino Unido, diz que morreram 15 pessoas, a maior parte deles civis, alertando para a possibilidade de este número vir a subir devido ao estado de gravidade de alguns dos feridos.A explosão aconteceu nas imediações do estádio municipal Al Baladi, onde segundo a SANA os "terroristas fizeram explodir um veículo" carregado com "material explosivo de grande potência".