Explosão deixa Leicester em alerta

Chamas consumiram completamente loja de conveniência e apartamento. Autoridades investigam.

20:24

Desconhece-se, igualmente, qual a causa desta explosão, que já está a ser investigada pelas autoridades. No entanto, os primeiros relatos dão conta de uma possível fuga de gás.



Em atualização

Uma loja de conveniência e um apartamento ficaram completamente destruídos numa explosão em Leicester, Reino Unido, este domingo.Segundo avança o Daily Mail, as autoridades estão a tratar o caso como um "incidente grave" e a explosão foi visível a uma grande distância.As chamas subsequentes consumiram completamente o edifício onde se deu a explosão. A zona em questão está a ser isolada pela polícia e a circulação automóvel foi suspensa, com a polícia a pedir, via Twitter, para que ninguém se aproximasse do local.Desconhece-se, para já, se existem vítimas a lamentar.