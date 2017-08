Cinco feridos e dois desaparecidos após explosão em colégio nos EUA

Três pessoas foram resgatadas pelo telhado da escola em Mineápolis.

Por Lusa | 19:51

Duas pessoas estão desaparecidas depois de uma explosão e um colapso parcial num edifício de um colégio privado em Mineápolis, informaram fontes do departamento de bombeiros.



Segundo estas fontes, a explosão ocorreu na Academia Minnehaha Academy, uma escola cristã cuja oferta vai do jardim infantil ao 12.º ano.



Fonte da polícia adiantou que cinco pessoas tinham sido levadas para o hospital, das quais uma já teve alta.



O subchefe dos bombeiros Bryan Tyner afirmou que três pessoas tinham sido resgatadas do telhado.



Tyner acrescentou que a causa provável da explosão foi a rutura de uma conduta de gás, mas que a investigação continua.



A Academia Minnehaha está em férias, mas muitos estudantes e trabalhadores estavam nas instalações para várias práticas desportivas.



A escola tem vários edifícios, mas apenas um foi afetado.