Explosão em fábrica de fogo de artifício na Índia mata oito trabalhadores

Sete feridos foram hospitalizados enquanto outros foram assistidos e enviados para casa.

Por Lusa | 06:10

Uma explosão numa fábrica de fogo de artifício na Índia, sem licença, matou oito trabalhadores e feriu 20 outras pessoas no leste da Índia, numa altura em que os hindus celebram o festival Diwali, disse esta quinta-feira a polícia.



Um agente indicou que as equipas de resgate limparam destroços de um edifício que colapsou numa cidade em Balasore, no estado de Orissa, esta quinta-feira de manhã. Sete feridos foram hospitalizados enquanto outros foram assistidos e enviados para casa.



A área fica a quase 195 quilómetros de Bhubaneshwar, capital estadual.



O administrador do estado de Balasore, Pramod Kumar Das, disse que uma enorme explosão aconteceu na quarta-feira, quando os foguetes estavam a ser produzidos numa casa que servia de fábrica, sem licença, de acordo com a agência Press Trust of India.



As autoridades estão a investigar a causa da explosão. Explosões acidentais são comuns em fábricas de fogo de artificio indianas, já que os donos frequentemente ignoram as regras de segurança.



Em junho, outra explosão numa fábrica de fogo de artificio matou 23 trabalhadores e feriu sete no centro do país. A explosão gerou um incêndio que consumiu a fábrica antes de os bombeiros conseguirem extinguir as chamas.