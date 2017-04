Atentado no Domingo de Ramos em igreja cristã mata 21 pessoas

O momento da explosão em igreja cristã do Egitpo

Al-Ahram relata que terá sido deixada uma bomba debaixo de um dos bancos da igreja, que estava cheia de gente, até porque o ataque aconteceu no Domingo de Ramos, uma das celebrações da Páscoa.



A bomba atingiu a parte central da igreja, confirmou um oficial de segurança ao Al-Ahram. Foram enviadas para o local 16 ambulâncias, havendo notícia de 40 feridos .

Em dezembro, a detonação de uma bomba na maior catedral cristã copta do Cairo matou 25 pessoas e feriu outras 49, muitas delas mulheres e crianças.A cidade de Tanta foi alvo de outro ataque à bomba no dia 1 de abri, quando um engenho deixado na rua feriu 13 agentes da polícia.A igreja em causa é o templo copta Maris Girgis (São Jorge) , na região administrativa de Gharbia, a norte do Cairo.(Em Atualização)