Explosão em jardim-de-infância na China faz pelo menos 7 mortes

Testemunhas no local informaram que há várias vítimas, mas sem especificar quantas nem qual a dimensão dos ferimentos.



As autoridades estão a investigar a explosão, que permanece sem causa identificadas.



Uma explosão num jardim-de-infância na China causou pelo menos 9 mortes e 59 feridos, anunciaram as autoridades citadas pela imprensa estatal.A explosão ocorreu pelas 17h00 hora local (10h00 de Lisboa) na entrada do jardim infantil na cidade de Xuzhou, na província oriental de Jiangsu.No momento da explosão muitas crianças e os seus familiares encontravam-se a sair do estabelecimento, enquanto outros meninos aguardavam ser recolhidos pelos parentes, relata a agência EFE que cita a televisão estatal CCTV.