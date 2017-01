Cinco pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, devido a uma explosão em Blackley, nos subúrbios de Manchester, no Reino Unido.



De acordo com a Sky News, cinco equipas de assistência médica e bombeiros já estão no local para lidar com as casas atingidas pela explosão e que poderão colapsar.



As primeiras investigações dão conta de que se terá tratado de uma explosão de gás.









(Em Atualização)



Há pelo menos duas casas totalmente destruídas.(Em Atualização)

