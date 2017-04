Balanço de vítimas de atentado na Rússia sobe para 14 mortos

Veja os primeiros momentos após a explosão na Rússia

O canal de televisão russo REN cita a agência TASS, que diz esta terça-feira que as autoridades estão a investigar o envolvimento de um jovem casal no ataque. Um homem e uma mulher de idade aproximada de 20 anos estão a ser investigados.

Segundo as informações avançadas pelo Comité Nacional Anti-Terrorismo da Rússia, o ataque resultou numa única explosão, que ocorreu por volta das 14h40 locais (12h40 em Lisboa) numa carruagem que circulava no túnel entre as estações da Praça Sennaya e o Instituto Tecnológico. Terá sido usada uma bomba de fabrico artesanal, cheia de objetos cortantes. O condutor da composição apercebeu-se da explosão a meio do túnel e decidiu continuar a marcha até à estação do Instituto Tecnológico, para facilitar a retirada das vítimas e a sua assistência.

Vosstaniya Ploshchad, que foi desativado pelas autoridades. O canal de TV REN mostra uma imagem do engenho, de aparência muito rudimentar.

Os serviços de segurança do Quirguistão revelam, na manhã desta terça-feira que o suspeito nasceu no país. "Provavelmente, o terrorista do metro de São Petersburgo é um nativo do Quirguistão que agora é cidadão russo", afirmou Rakhat Sulaimanov, do Comité de Segurança Nacional do país asiático.Outro responsável da antiga república soviética adiante que "O bombista suicida do metropolitano de S. Petersburgo era o cidadão da Quirguízia Akbarjon Djalilov, nascido em 1995", disse à agência France Presse o porta-voz dos serviços de segurança de Bishkek, na antiga república soviética."É possível que ele (Akbarjon Djalilov)tenha conseguido a nacionalidade russa", acrescentou o mesmo porta-voz.A Comissão de Investigação russa disse que está a investigar a possibilidade de se tratar de "um ato de terror" mas acrescentou que está a considerar também outras possibilidades.Até ao momento o ataque não foi reivindicado.Djalilov terá sido o homem que colocou a bomba que explodiu entre duas estações do metro de São Petersburgo fazendo 11 mortos e, pelo menos, 50 feridos.Na noite de segunda-feira, a polícia russa adiantou que tinham sido emitidos dois mandados de captura, referentes à bomba que fez explodir uma carruagem do metro e a um segundo engenho explosivo, encontrada antes de detonar.A imagem de um homem de barba e chapéu foi difundida, com diversos meios de comunicação social a garantirem tratar-se do suspeito da autoria do ataque ao metro. No entanto, o homem já se entregou às autoridades e clamou inocência.As autoridades russas acabaram por rever as indicações iniciais, garantindo agora que o ataque foi levado a cabo por um jovem adulto com origem na Ásia Central. O nome de Akbarzhon Jalilov foi depois divulgado.Uma fonte assegurou à agência Reuters que o jovem estaria ligado a grupos islâmicos radicais, banidos na Rússia.A Ren TV disponibilizou uma imagem do alegado bombista, onde o jovem pode ser visto a cerrar os punhos nervosamente ao entrar na estação de metro.As primeiras imagens do ataque chegaram através das redes sociais. Mostravam uma das carruagens destruída e várias pessoas caídas no chão da estação do Instituto Tecnológico. Pouco depois, todas as estações de metro de São Petersburgo foram encerradas. O aeroporto de Pulkovo esteve encerrado cerca de duas horas, voltando depois à normalidade, mas com segurança reforçada.Foi ainda descoberto um segundo engenho explosivo na estação deO presidente russo, Vladimir Putin, encontrava-se em São Petersburgo na altura das explosões.Foram decretados três dias de luto nacional na Rússia. Todas as estações de metro de São Petersburgo foram passadas pente fino pela polícia e o metro já voltou a circular esta terça-feira.Logo após a explosão em São Petersburgo, o presidente russo falou sobre o caso e adiantou que "todas as hipóteses e todas as possíveis causas estão em aberto e a ser investigadas, incluindo terrorismo"."Todas as forças de segurança russas estão a trabalhar para apurar o que aconteceu nas estações de metro. Estão a ser tomadas todas as medidas para prestar assistência às vítimas", afirmou.Dmitry Medvedev, primeiro-ministro, expressou "as mais profundas condolências aos familiares de todas as vítimas" do ataque.(Em Atualização)