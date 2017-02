Explosões em Paris fazem cinco feridos

Duas explosões seguidas de incêndio num edifício em Noisy-le-Grand, perto de Paris, França, fizeram pelo menos cinco feridos, um deles com gravidade.



Segundo a imprensa local, duas botijas de gás explodiram com minutos de intervalo e causaram de seguida um incêndio numa habitação.



Um homem de 45 anos, o único ocupante desta casa, ficou ferido com gravidade e teve de ser transportado para o hospital. Outras quatro pessoas sofreram ferimentos leves.



A explosão espalhou os detritos por várias dezenas de metros e alarmou habitantes de municípios vizinhos.





Explosion d'une maison à Noisy-Le-Grand. Des dégâts très importants sur place.



1 blessé, l'occupant de la maison. pic.twitter.com/SaDwoLMUM7 — Remy Buisine (@RemyBuisine) 2 de fevereiro de 2017











