Explosão em parque de diversões em França faz 18 feridos

Pelo menos 18 pessoas ficaram feridas, cinco delas com gravidade, devido a uma explosão num parque de diversões em Paris, França. As autoridades já descreveram a explosão como acidental.



Cerca de mil crianças estariam no local quando ocorreu a explosão.

Entre os feridos graves estão uma mãe e filho que não correm perigo de vida.





Fransa'nin baskenti Paris'in Villepinte isimli banliyösünde meydana gelen patlamada 3'ü agir, 20 kisi yaralandi pic.twitter.com/30gVQCioiP — dihaber (@dihaberturkce) 1 de abril de 2017





