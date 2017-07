Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Explosão junto à embaixada do Iraque em Cabul

Ataque foi reivindicado pelo Daesh.

Por Lusa | 09:07

O grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou o ataque em curso contra a embaixada do Iraque na capital do Afeganistão, refere a Amaq, a agência de propaganda da organização terrorista.



A Amaq indica de forma lacónica que "dois combatentes" do Estado Islâmico atacaram o "edifício da embaixada iraquiana na cidade afegã de Cabul".



Segundo a AFP que cita fontes oficiais a embaixada foi "atingida" por fortes explosões e tiros de armas de fogo e granadas.



Segundo a France Presse, pelo menos um bombista suicida provocou esta segunda-feira uma explosão na entrada da embaixada do Iraque na capital do Afeganistão enquanto outros atacantes tentavam entrar no edifício.



"Os civis, residentes no local, estão a ser retirados" disse à France Presse o mesmo responsável que pediu para não ser identificado.



Por outro lado, a agência EFE refere que se registaram várias explosões e disparos de armas de fogo perto da zona onde se situa a embaixada iraquiana, no centro de Cabul.



Segundo fontes policiais, um outro ataque ocorre junto a uma esquadra onde há ainda troca de tiros entre as forças de segurança e os atacantes.



O ataque começou às 11:10 (06:40 em Lisboa) na zona de Shar-e-Naw, centro da capital afegã, onde se estão a concentrar os elementos das forças de segurança.



"Ainda estamos a reunir informações", disse a mesma fonte à agência de notícias espanhola.



Algumas testemunhas disseram à EFE que primeiro se registou uma explosão isolada e um pouco mais tarde ocorreram, sucessivamente, três fortes detonações.



A embaixada do Iraque e o posto da polícia ficam perto do edifício onde funcionou o Ministério do Interior afegão e que atualmente alberga funcionários do governo e membros das Nações Unidas.